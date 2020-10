Siete años de que Angelina Jolie frenó el cáncer

TIJUANA, B.C.- Son ya siete años desde que la actriz Angelina Jolie decidió que el cáncer no debería entrar en su cuerpo.

A diferencia de otras luminarias, los golpes de la vida le hicieron tener esa visión de lo que posiblemente pudiera acabar con sus días, como lo hiciera el cáncer de mama con su madre y su abuela.

Por ello la estadounidense se sometió a una doble masectomía a principio a principios de 2013, luego de que unos exámenes de sangre revelaran que era portadora del gen BRAC1, el cual contribuye al desarrollo de cáncer de senos y ovarios.

“Cáncer es una palabra que llena de mucho miedo a la gente, produciendo un fuerte sentimiendo de impotencia", escribió Jolie en el New York Times.

Pero, hoy en día, es posible determinar a través de un examen de sangre si eres altamente propensa al cáncer de senos y ovarios, y después actúas".

Afortunadamente esa decisión, hasta ahora le ha permitido seguir disfrutando no solo de la vida, sino también de sus hijos que era lo que más le preocupaba.

“Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte y no perder la calma ya que no había ninguna razón para pensar que no vería crecer a mis hijos y a mis nietos”, compartió la protagonista de “Maléfica”.