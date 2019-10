Siéntete viejo, hoy se cumplen ¡15 años! de "Rebelde"

CIUDAD DE MÉXICO.- A 15 años del estreno de "Rebelde" la carrera de algunos de los que formaron parte del fenómeno ha cambiado. Desde Anahí dejando la actuación para convertirse en la primera dama de Chiapas de 2015 a 2018 al estar casada con el gobernador Manuel Velasco Coello, hasta el caso de Diego Boneta quien de ser una estrella invitada del show pasó a protagonizar cintas y series en México y el extranjero.



Este es un listado de algunas de las celebridades que formaron parte de Rebelde y qué es lo que ha pasado con ellas:

Maite Perroni. Si bien formaba parte del grupo RBD con el personaje de Lupita, Maite era la menos fuerte de sus compañeras -recordemos que compartía créditos con Anahí y Dulce María- sin embargo la actriz siguió picando piedra y se convirtió en protagonista de telenovelas como "Cuidado con el ángel", "La gata" y "Antes muerta que Lichita".



Uno de sus trabajos más recientes en cuanto a la actuación es en la serie de Amazon "El juego de las llaves", además ha continuado en la música con temas como "Loca" junto a Cali y El Dandee.

Diego Boneta. Hoy es difícil no asociar a Boneta con el éxito que implicó "Luis Miguel la serie" pero en el caso de "Rebelde" el actor fue un artista invitado interpretando a Rocco Bezauri. Años después de su participación en la telenovela dio el salto a producciones internacionales como "Pretty Little liars" y "90210". Actualmente forma parte del elenco de "Terminator: dark fate".

Dulce María. La ex Jeans actualmente está más enfocada en su carrera como solista lanzando nuevos sencillos. También se encuentra haciendo los preparativos de su boda con el productor Francisco Álvarez.

Angelique Boyer. Como "Vico" la actriz era parte del círculo de amigos de Mia, siempre haciendo maldades a Roberta. Su personaje no era principal pero a partir de esta producción su carrera fue en ascenso en la televisión, primero en personajes secundarios y después como protagónica de telenovelas como "Teresa" y "Abismo de pasión". Actualmente es ganadora de tres premios TvyNovelas.

Anahí. Su carrera inició desde pequeña en títulos como "Chiquilladas". Después de ser parte del elenco principal de "Rebelde" tuvo pocas participaciones en tele para en 2015 hace una pausa a su carrera como actriz y convertirse en la primera dama de Chiapas hasta 2018 como esposa del gobernador Manuel Velasco Coello.



Alfonso Herrera. La música quedó en segundo término para el actor quien ahora ha figurado en teatro protagonizando "La sociedad de los poetas muertos" y en series como " Sense8", "El exorcista" y más recientemente "Sitiados México".

Christian Chávez. El actor ha tenido personajes secundarios en series como "Like" además de participar en producciones musicales como "Hoy no me puedo levantar" y "Marta tiene un marcapasos"; también ha sido la imagen de marcas como "Pepsi" y "Calvin Klein".

Christopher Von Uckermann. El protagonista de "Diablero" actualmente está comprometido con el medio ambiente -apoyando causas relacionadas con el ajolote y la ballena Cork- y la música pero ya no del lado del pop como en aquellos años de RBD sino con un proyecto más funk y no tan enfocado en captar todos los reflectores.