Siendo ya una estrella en China, a los 75 años alcanza fama en EU

LOS ÁNGELES, California

La actriz Zhao Shuzhen, quien ha cautivado al público con su interpretación de la abuela en “The Farewell”, es esencialmente una desconocida para la mayoría de los cinéfilos en Occidente. Pero en su China natal, la septuagenaria no sólo es una veterana del cine y el teatro, sino toda una estrella.

Su papel en “The Farewell” era crucial para la cinta y para su realizadora, la guionista y directora Lulu Wang. En la película, basada en la vida de la cineasta, la familia descubre que su adorada abuela tiene una enfermedad terminal y decide ocultárselo, montando una boda como excusa para reunirse todos por última vez y poder decir adiós. El filme, que ha resonado como un posible contendiente en esta temporada de premios, se enfoca en la relación entre el otro yo de Wang, Billi (interpretada por Awkwafina), y su abuela Nai Nai.

Shuzhen, de 75 años, recibió el jueves su primera nominación en Estados Unidos, al Premio Spirit del Cine Independiente, y “The Farewell” además fue postulada a mejor película.

El boca a boca llevó a Wang hasta la actriz, quien nunca había participado en una producción americana. Diana Lin, quien ya había sido seleccionada para interpretar a la madre de Billi, se la recomendó a la directora.

“Trabajé con ella antes y fue una experiencia maravillosa. Zhao es una gran amiga también”, dijo Lin. “¡Fue la primera persona en quien pensé! Solía llamarla Cat-y Auntie (tía gatita) por su sonrisa cálida y suave y dulce. También, cuando yo era una chica de unos 14 años, veía sus obras de teatro porque estábamos en la misma compañía en la ciudad de Harbin”.

Shuzhen cayó en la actuación casi por accidente. A los 16 años, acompañó a una amiga al Gran Teatro de Harbin en el Noreste de China y terminó audicionando también para la escuela de actuación.

“No pretendía convertirme en actriz”, dijo a través de un intérprete una tarde reciente en Los Ángeles. “El principal examinador me dio un escenario con el que jugar y rápidamente me metí en el personaje y él pensó que lo hice bien. Pero no es que haya tenido una pasión particular por actuar o interés por el oficio en ese entonces. Simplemente sucedió”.

Los siguientes 40 años apareció en más de 100 obras de la compañía, pero no fue hasta que apareció la Televisión Central de China (CCTV) en 1978 que tuvo la oportunidad de comenzar a actuar frente a una cámara. Después de eso, empezó a trabajar en varios programas. Y entonces, en 1993, todo cambió cuando fue seleccionada para interpretar a la matriarca de una serie ubicada durante la Revolución Cultural de China.

“La gente empezó a reconocerme en la calle. Me volví muy popular y muy famosa porque la serie fue un gran éxito”, contó. “Esa fue la primera vez que conocí lo que era ser rodeada por admiradores que querían mi autógrafo o tomarse fotos”.

Y no ha parado de trabajar desde entonces, pero eso nunca la había llevado hasta Hollywood y tampoco pensó jamás en probar suerte por su cuenta. Así que cuando le dijeron que Wang quería hablar con ella sobre el papel, al principio tuvo sus dudas. De hecho, a Wang le dijeron que ni siquiera podría darse el lujo de tenerla.

“La llamé y le supliqué, básicamente, le lloré”, dijo Wang. “Le dije, ‘esto está inspirado en mi propia abuela y realmente necesito alguien que sea tan compasiva y fuerte como ella. Siento que usted tiene estas dos cualidades, y eso hace que sea una especie de ícono’. Para mí, ella es como mi abuela o como tu abuela. Es como la abuela de todos”.

“Me conmovió mucho y empecé a llorar y fue en ese momento que dije, ‘voy a hacerlo’”, dijo Shuzhen. “Realmente pude sentir su amor por su abuela”.

Para Shuzhen, cuyas dos hijas le han dado dos nietos, su personaje no es exagerado.

“Siempre estoy preocupada por el bienestar de mis nietos, preguntándoles ‘¿Tienen frío? ¿Tienen calor? Si salen, manejen con cuidado. ¿Ya tienen novia?’”, contó entre risas.

De hecho, es este tipo de abnegación lo que la hace sospechar que Nai Nai ni siquiera se percató de que estaba enferma.

“No está preocupada por su propio bienestar. Sólo le preocupa el bienestar de sus hijos y sus nietos. Nunca piensa en ella”, señaló.

Shuzhen sólo ahora se da cuenta del impacto que ha tenido su actuación en “Farewell”, al asistir a fiestas en Los Ángeles y funciones especiales y dar entrevistas a periodistas.

“Estoy tan agradecida y encantada por la atención de la prensa, del público, de la gente que me pide autógrafos y fotos”, expresó. “Sé que supuestamente estamos haciendo campaña para la temporada de premios, tenemos eventos similares y entrevistas en China, pero esto es Hollywood. Como actriz, es imposible no sentirse emocionada e inspirada aquí”.