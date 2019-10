Sicólogo critica papel de los medios ante cobertura de la muerte de José José

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde hace una semana los medios de comunicación centraron su cobertura en la muerte del cantante José Rómulo Sosa, mejor conocido como José José.

Las notas del acontecimiento versan sobre dimes y diretes alrededor del escándalo que protagonizan los hijos del llamado Príncipe de la canción.

Las redes sociales se llenaron de memes y a Sarita, hija menor del cantante, la convirtieron en la mujer más odiada de México.

Al respecto, Ricardo Trujillo Correa, maestro en Psicología por la UNAM, refirió que los medios de comunicación no son la sociedad: “la novela está en los medios de comunicación y es muy común cometer el error de mezclar conceptos individuales y hacerlos colectivos. Un duelo colectivo por la muerte del cantante no existe, habrá una relación de sentimientos en los públicos, pero no en las masas, dos conceptos de naturaleza distinta”.

En ese sentido, explicó que este tipo de acontecimientos no generan una memoria colectiva, únicamente entretienen, “son sólo una serie de notas que aparecen en los medios que sólo nos entretiene, mañana será el duelo por la estrella que se muere, ya lo hemos visto con Juan Gabriel y Michael Jackson”.

Esta situación la calificó como grave, ya que habla de una sociedad que no es reflexiva, crítica, ni pensante, sino meramente reactiva y los medios de comunicación aprovechan eso para armar los espectáculos.