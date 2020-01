Sia revela haber adoptado a un niño y señala sentir atracción sexual por Diplo

ESTADOS UNIDOS.- Recientemente, Sia mantuvo una entrevista con la revista GQ sobre Diplo, con quien ha colaborado durante muchos años, detallando el tipo de relación que mantienen.

"Gran parte de nuestra relación se está gastando tratando de no tener relaciones sexuales para que no arruinemos nuestra relación comercial porque él es súper tonto", señaló Sia sobre Diplo. "Este año le escribí un mensaje de texto y le dije: 'Hey, escucha, eres como una de las cinco personas que me atraen sexualmente y ahora que he decidido estar soltera por el resto de mi vida y acabo de adoptar a un hijo, no tengo tiempo para una relación. Si estás interesado en tener sexo sin ataduras, entonces golpéame", expresó la cantante.

Sia no reveló más acerca de su hijo, pero sí notó que Diplo es "uno de los niños más inseguros" que haya conocido.

"No cree que sea lo suficientemente bueno en nada. Tiene una baja autoestima", dijo. "Es muy interesante porque es una de las personas más talentosas y atractivas del mundo. Pero no lo sabe".

Sia admitió, sin embargo, que las inseguridades de Diplo no están presentes cuando está haciendo música. Si bien no se mencionó la respuesta de Diplo al texto de Sia, admitió en el mismo artículo que está más centrado en ser padre que novio.

"Creo que encontré el verdadero amor con mis hijos. A veces me siento solo, podría tener episodios de depresión", admitió. "Pero mis hijos, me aman, y no pueden escapar de mí. Cualquier novia terminaría rompiendo conmigo porque estoy muy ocupada, y soy un mal novio. Mis hijos, literalmente no pueden "Mi trabajo es ser bueno con ellos".