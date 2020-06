Sia pide disculpas a Cardi B y Nicki Minaj luego de confundirlas

ESTADOS UNIDOS.- Hace algunos días SIA hizo reír a más de un seguidor luego de que confundiera a Nicki Minaj con nada más ni nada menos que su enemiga número uno: Cardi B.

En un tweet ahora eliminado, un fan le preguntó a la cantante si alguna vez haría una colaboración con Minaj, a la vez que adjuntó una foto de la rapera, a lo que la famosa contestó que ‘’le encantaría hacer una colaboración con Cardi B’’.

"Me encanta @iamcardib y, aunque esto no es una colaboración, ¡me encantaría COLABORAR con ella cualquier día!”, escribió la famosa.

Los usuarios de Twitter rápidamente notaron la confusión y el hashtag #Siaisoverparty comenzó a ser tendencia. Pues la rivalidad que existe entre los fanáticos de las paperas hizo que ardieran en los comentarios contra SIA.

Al principio, parecía que Sia pensaba que las respuestas la culpaban por comenzar una pelea entre Minaj y Cardi B. Según los fanáticos las raperas, Sia escribió en tweets eliminados desde entonces, "My f --- up @NickiMinaj" y "Hey @iamcardib @NICKIMINAJ, no están pensando en una pelea en este momento, ¿verdad? Estamos centrados en el problema del racismo sistémico".

Luego, en un tweet que también ha sido eliminado, Sia dijo: "No me importa un comino, George Floyd fue asesinado. Breonna Taylor. Asesinado. Vamos a levantarnos en la unidad. Piensas que @iamcardib y Nikki [sic] son tan mezquinos que querrían que te concentraras en una pelea tonta en lugar de NOTICIAS REALES ".

Poco después, Sia se disculpó por su error, pero ni Cardi B ni Minaj han comentado en las redes sociales.

"Entendí totalmente mal un tweet anterior que me ha llevado a hacer un bufón de mí misma", escribió. "Lo siento @NICKIMINAJ y @iamcardib si te enteras. ¿Me pueden gustar a los dos?”, escribió .