Sia asegura que Harry Styles intentó conquistarla

AUSTRALIA.- En entrevista con Eddie Benjamin para la revista Interview, la cantante Sia afirmó que Harry Styles coqueteó con ella cuando él apenas tenía 21 años.

“Ese pequeño muchacho tiene algunos movimientos porque tiene swag. Me abordó cuando tenía 35 años o algo así y él tenía 21.”, explicó.

Anteriormente, la intérprete de “Chandelier” le reveló a la revista GQ que decidió que quería estar soltera por el resto de su vida, pero que sin duda estaría dispuesta a tener relaciones sexuales sin compromiso con ciertas personas, incluida Diplo.

“Este año le escribí un mensaje de texto y le dije: ‘Escucha, eres como una de las cinco personas que me atraen sexualmente, y ahora que he decidido estar soltera por el resto de mi vida y acabo de adoptar a un hijo, no tengo tiempo para una relación. Si estás interesado en un sexo sin ataduras, entonces llámame”, mencionó.

Además, se sabe que Styles ha tenido relaciones con mujeres mayores, tal es el caso de la fallecida Caroline Flack, quien era 14 años mayor.

Con información de The Insider.