Si usan drogas acabarán como yo: Dice Clark a comunidad gay

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio Clark compartió en su cuenta de Twitter algunas recomendaciones para la Marcha del Orgullo Gay que se realizará este fin de semana en la Ciudad de México.



El exconductor reiteró que en el ambiente homosexual abundan las drogas y poniéndose como ejemplo alertó sobre su consumo.



A los que atacan diciendo que ya se me fundió el cerebro, bajita la mano me da gusto saber que estoy aportando algo en sus vidas. Si no quieren dejar la vida gay es su rollo, pero por fa si no quieren acabar como yo, no consuman drogas porque en el ambiente homosexual ABUNDAN.

En otro mensaje, Clark externó sus buenos deseos para quien vaya a asistir a la marcha del sábado, y recomendó hacerlo con dignidad para poder exigir respeto.



"Les deseo de todo corazón que les vaya increíble en el desfile del orgullo este fin de semana. Sólo un consejo, por si gustan tomarlo. Si buscan ser respetados, con dignidad, valores y principios, marchen con dignidad mostrando valores y principios. ¡Muestren el lado positivo!".



Siguiendo con su postura en contra de la homosexualidad, Mauricio Clark volvió a dar de qué hablar al escribir:



"El siguiente tuit se leerá grotesco y está fuera de toda religión y espiritualidad. Está sustentado por la ciencia, la biología humana, la naturaleza. El ano está diseñado para defecar".



El exconductor lamentó que siga recibiendo amenazas de todo tipo por expresar su forma de pensar.



"A los que me amenazan con subir fotografías o videos míos en orgías, ojalá tengan el valor de hacerlo. De esta manera solamente le darán credibilidad a lo que he manifestado y a la vez, mostrarán justamente de dónde, ¡Gloria a Dios!, me sacó Cristo".



Finalmente, reconoció que a través de mensajes directos recibe pornografía gay que busca "tentarlo"; a un usuario, que lo invitó asistir a una orgía, le respondió que mejor él lo invitaba a misa.



"Muchas gracias, pero no bro. De hecho mis mensajes directos en twitter los han llenado muchos de la comunidad LGBT de pornografía gay, justamente de muchos que buscan tender trampas. ¡Te invito mejor hoy a misa de 7!".