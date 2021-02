"Si tuve un accidente de coche muy feo": Bárbara Regil

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil desde que se dio a conocer la pandemia por Covid-19, comenzó a ganar millones de seguidores y es que la actriz se ha caracterizado por motivar a sus fanáticos a mejorar sus hábitos, se ha encargado de motivarlos a mejorar sus hábitos .

Hace una horas la artista hizo una dinámica en sus redes sociales de preguntas y respuestas, donde algunos de sus admiradores la cuestionaron de su vida profesional y su vida personal.

Una de sus seguidoras le preguntó si alguna vez había sufrido un accidente automovílistico a sus 16 años, iba acompañada de su prima, quien se lastimó un dedo, además de haberse llevado un poste y otras cosas.

Si tuve un accidente de coche muy feo, mi papá me regaló un mustang, a los 16 años y el mismo día que me dio, el mismo día que me accidenté, me llevé una palmera, un poste, el dedo mi prima, un portón, una banqueta", dijo la influencer.