¡Sí se parecen! Sorprende imagen de Michelle Renaud al lado de su madre

CIUDAD DE MÉXICO.- En varias entrevistas, Michelle Renaud ha compartido lo complicado que le ha resultado sobrellevar la ausencia de su mamá Laura Ruesga, quien falleció en 2014 tras perder la lucha contra el cáncer.

Sin embargo, la actriz siempre la recuerda con mucho cariño y esta vez lo quiso compartir con todos sus seguidores al publicar una entrañable fotografía familiar en sus redes sociales.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que, como pocas veces, la guapa intérprete mostró un retrato familiar que acompañó con un emotivo mensaje en el que expresó la importancia de disfrutar el presente que, de acuerdo a sus palabras, puede cambiar radicalmente en un instante.

"Valoremos cada momento y a cada persona con la que estamos, valoremos nuestro presente. Me encantaría hoy poder estar platicando con mi mamá, quisiera que viera en la mujer que me he convertido y que conociera a Marcelo", escribió.