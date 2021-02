“Si quieres el trabajo, esta es la única forma de conseguirlo”: Priyanca Shopra asegura que fue víctima de discriminación en la industria cinematográfica por ser mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- Priyanca Chopra es una de las actrices más cotizadas de la India, pero habría confesado en una entrevista que no siempre fue así y que vivió discriminación por el sólo hecho de ser mujer, publicó la revista Quién.

Como muchas actrices que no tienen un nombre hecho en la industria y buscan una oportunidad de sobresalir en la actuación, Priyanca Chopra destacó que sufrió la brecha salarial que hay en el mundo del cine y que diferencia bastante entre los que ganan los hombres y las mujeres.

En el podcast “The Couch”, la actriz destacó que al quejarse por el escaso sueldo que le estaban pagando por realizar una película y que, comparado con el de sus compañeros hombres la cantidad entre una y otra era casi abismal, aseguró que lo púnico que recibió fue un: “Lo tomas o lo dejas”.

Me dijeron que dejara de quejarme y me llevara el cheque, cuyo valor era irrisorio en comparación con el de otros... Me dijeron que habría muchas otras chicas dispuestas a aprovechar la oportunidad. Y, ya sabes, parece que las mujeres de las películas son intercambiables”, externó.

La estrella de “Guardianes de la Bahía” indicé que no hizo nada al respecto y tuvo que conformarse con “las reglas del sistema”, ya que si quería trabajar, era la única manera de hacerlo y no quejarse.

“'Si quieres el trabajo, esta es la única forma de conseguirlo', se me decía", agregó.

La esposa de Nick Jonas resaltó que aunque aceptó que la discriminaran por su género, se sintió desamparada los primeros años de su carrera en Hollywood, ya que no podía exigir sus derechos como mujer y tuvieron que pasar muchos años para que la respetaran y le dieran su lugar al igual que cualquier hombre en cuanto al salario.

"Me llevó unos 15 años llegar al lugar en el que ahora me encuentro, es decir, a empezar a defender mis derechos. Escuchar los testimonios y experiencias de mis compañeras sin duda me ayudó a hacer acopio de la confianza necesaria para reclamar lo que me merecía. Me sirvieron de guía y referente para poder navegar en este mundo tan complicado", finalizó.

El término Bollywood es el alias usado para la industria cinematográfica en idioma hindi, ubicada en Bombay, la ciudad más poblada de la India. Es la mezcla entre Bombay y Hollywood.



¿Quién es Priyanca Chopra?

Priyanca Chopra Jonas es una actriz y cantante de 38 años de edad, nacida en la India quien antes de iniciar su carrera como actriz fue modelo y ganó el certamen de belleza “Miss Mundo” en el año 2000, representando a su País natal India.

A raíz de ello se convirtió se hizo actriz y su primera película fue "Thamizhan", en 2002, en tamil, donde también se inició como cantante con el tema "Ullatthai Killaathee" y desde entonces ha aparecido en muchas películas de Bollywood.

En agosto de 2011, Chopra firmó un acuerdo de grabación con Universal Music Group, donde se indica que su primer álbum de estudio sería lanzado por Interscope Records en Norteamérica y por Island Records en otros lugares.

En agosto de 2018, Chopra anunció su compromiso con el cantante estadounidense Nick Jonas, en su red social Instagram, con una serie de fotografías y el 1 de diciembre de ese mismo año, la pareja contrajo nupcias en una ceremonia religiosa realizada en India.