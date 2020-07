“Si me pones una dama que insultara, te doy un millón de dólares”: Alfredo Adame

Alfredo Adame vuelve a causar polémica con sus declaraciones al afirmar que no es un hombre misógino, y tan seguro está de eso que hizo un ofrecimiento peculiar a los conductores Enrique Mayagoita y Adrián Marcelo Primero durante una entrevista en el programa SNSerio.

El actor, que fue cuestionado por los escándalos que ha sostenido contra mujeres del medio como Laura Bozo, Andrea Legarreta y su propia ex Mary Paz Banquells, dijo que él “agarra parejo” tanto con hombres y mujeres, y dijo que le daría un millón de dólares a los conductores si le presentaban a alguna dama a quien haya insultado o agredido en el pasado.

"No soy misógino. Yo tengo una virtud o un defecto, yo le digo sus verdades a las malas personas, hombres y mujeres. No nada más a las mujeres, a Trejo se lo dije. Yo agarro a las malas personas, nunca le he faltado, y voy a hacer el mismo ofrecimiento, si u me paras en frente a una dama a la que yo le haya pegado, ofendido, molestado, humillado, insultado, faltado al respeto, te doy un millón de dólares.", aseguró.

Dijo que jamás pediría disculpas a ninguna de las mujeres con las que ha protagonizado estos escándalos, pues no las considera damas, especialmente a Andrea Legarreta, luego del polémico video del sketch de “Hoy” donde la llama “p%rra”.

“Nosotros teníamos los jueves un sketch donde yo era un taxista, y ella una señora fifi, cretina arrogante y soberbia -como es en la vida real- y en ese momento que habíamos ensayado, iba a reclamarme y enojarse y yo le tenia que contestar ‘quítate bruja’ y en ese momento se puso de moda en México la palabra ‘p%rra’”, explicó Adame, quien decidió usar el altisonante en el sketch

“Agarró, se ofendió, casi llora, fue arriba a quejarse y acusarme, cosa que no me paso nada porque yo era el consentido d Televisa, porque yo era el que le metía dinero, era el Rey del Raiting (…) Si me preguntan si me salió del corazón (llamarla así), ahora que lo pienso, me salió del alma. Nunca en la vida le pediría una disculpa, simplemente me salió del alma”, remató.