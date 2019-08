Sí me hice el tatuaje de Belinda, dice Lupillo Rivera, pero aclara su relación

Que salieron a fiestas sí, que se la tatuó en el brazo también, que es hermosa y le encanta tampoco lo negó, pero Lupillo Rivera aclaró que en definitiva no hay una relación amorosa con Belinda, más que una amistad.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios, Belinda y yo simplemente hemos sido amigos,nos conocimos en La Voz, empezamos a conocernos y salimos unas cuatro, cinco, seis veces”, explicó Rivera.

El llamado “Toro del corrido” colgó la madrugada de este viernes, un video de 3:39 minutos en su IG de Instagram para dejar las cartas sobre la mesa.

“Pero nosotros somos simplemente amigos y nada más, se ha especulado bastante tiempo ya”, recalcó, “y conversamos mucho y nos la pasamos muy suave, y pues no quiero que me la critiquen, no quiero que me la maltraten, ni le digan muchas cosas feas”.

Reiteró que es una de las personas más hermosas que ha conocido en su vida, tanto físicamente como espiritualmente.

En este video, Rivera también mostró el tatuaje que con el rostro de ella y dijo que se lo hizo como cualquier fan.