Si habrá segunda temporada de “De viaje con los Derbez” ¿Con Mauricio Ochmann?

MÉXICO.- La cantante Alessandra Rosaldo confirmó lo que muchos de los fans de Eugenio Derbez y su familia estaban pidiendo.

La también actriz, en entrevista platicó que la segunda temporada de “De viaje con los Derbez” ya está confirmada y están viendo fechas y países que puedan visitar.

“Es un 99% seguro. La verdad ya teníamos programadas las fechas, pero ahora estamos definiendo cuándo vamos a hacerlo. Al principio pensamos en visitar varios países, pero no será posible, así que estamos ajustando la manera de hacerlo, pero sí se va a hacer”, comentó.

Ahora, la incógnita es si Mauricio Ochman expareja de Aislinn Derbez participará en este proyecto, luego de que anunciaran su separación.

“Está invitado a formar parte del proyecto. No sé qué decisión tomen como familia. No sé si Mau estará o no, quizás unos días si otros no, solo les corresponde a ellos decidirlo, pero la familia está con ellos al 100%”, explicó.

Con información de Grupo Fórmula.