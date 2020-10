Sherlyn sostiene batalla legal… ¡contra un brujo!

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn finalmente rompió el silencio y dio a conocer que tomará acciones legales contra el brujo que la señaló por hacerle el “mal de ojo” a Andrea Legarreta.

La actriz dio una entrevista a “De Primera Mano” donde dijo no entender las razones por las cuales Jorge Clarividente podría referirse tan mal hacia su persona, pues además la acusó de agredirlo por, supuestamente, intentar revelar el nombre del padre de su hijo.

“No podemos acostumbrarnos jamás a que alguien, por las ganas o el deseo de erróneamente tener cuadro (en televisión), pueda utilizar algo tan malo como hablar mal de una madre, un bebé y situaciones que, evidentemente nadie puede conocer más que una mamá”, dijo Sherlyn.

“Yo no entendí porqué alguien, en algún momento podría querer hacer tanto daño, y más a una mujer embarazada, una mujer recién parida, no comprendí en ningún momento”.

Negó todas las acusaciones en su contra y ya toma medidas legales, razón por la cual había mantenido silencio todo este tiempo.

“De ese lado, sí tenemos medidas cautelares. No por nada los silencios se guardan ahora, porque de este lado sí tengo muchas cosas qué hacer y lo hicimos de la forma correcta. No estoy litigando en medios porque no es la manera correcta de hacerlo”, expresó.

"Los que se pelean en medios de comunicación, es porque no tiene ganas de hacer las cosas bien por medio legal”-

Lo que sí, no especificó qué es lo que estaría pidiendo por parte de Jorge Clarividente, pero aseguró que no permitiría que nadie hablara mal de ella, mucho menos de su hijo André.

“Cuando sea el momento de dar declaraciones, lo harán mis abogados, solamente estoy diciendo que las medidas cautelares ya están dadas. Me parece una responsabilidad gigantesca y, como sea, estoy acostumbrada a que la gente hable de mí, pero no voy a permitir a nadie, jamás, que hable de mi hijo", sentenció.