Sherlyn reveló que en estos momentos no es su prioridad tener una relación

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn desde que decidió ser mamá, tuvo en claro que no estaba en busca de una pareja para poder criar a su hijo, y después de un año de que naciera André, sigue afirmando que en estos momentos su prioridad es ser mamá.

Fue por medio del portal de TVNotas que la actriz reveló que no esta cerrada a tener una relación, porque considera que el amor siempre debe estar presente, pero en estos momentos sigue disfrutando su proceso como madre.

No, por supuesto que no me niego a tener una relación, el amor debe estar allí presente, es algo que disfruto mucho, pero el amor de pareja en este momento no está en mis prioridades. Estoy consciente de la etapa que vivo y de cómo veo mi vida a mediano y largo plazo”, explicó la actriz.