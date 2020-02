Sherlyn responde al brujo que la acusa de mandarlo a golpear

Sherlyn aprovechó su reaparición ante los medios de comunicación durante la inauguración de la nueva sucursal de su negocio culinario para responder al brujo Jorge Clarividente, quien la acusa de haberlo mandando a golpear.

Sin darle tanta importancia al tema, la futura madre explicó: “hay gente a la que le encanta el foco y tenemos de eso llenas portadas, programas, revistas, y se vuelve un poco entretenido de pronto, pero no porque sea entretenido real", dijo.

"A mi me parece muy delicado, y me parece más delicado porque no se trata solamente de agredir la imagen de alguien, se trata de agredir la imagen de una mujer que aparte está embarazada, entonces si me parece que es delicado y grave, pero pues bueno, definitivamente habemos unos que nos dedicados a trabajar y hay otros que se dedican a colgarse del nombre de los que trabajamos un montón”.

Acto seguido, la actriz aseguró que nunca tuvo una relación cercana con Jorge Clarividente, y que él solo se aprovechó de su cordialidad en las redes sociales para provocar toda esta controversia.

“Nunca lo he visto en persona, era una persona con la que fui amable por redes sociales, como soy amable con mucha gente, como habrá audios míos con mucha gente, sobre todo en esta etapa de mi vida, porque a mi no me espanta las cosas… entonces yo invito a esa gente que de pronto finge amistades a que muestre una foto, a que muestre video, a que diga ‘oye fui a su casa a comer, conozco a sus papás’, algo, pero si no es así, pues me parece super arriesgado ponerle una responsabilidad a alguien que no viene al caso”, detalló.

Por último, la actriz manifestó que, aunque si está procediendo legalmente en contra del clarividente, no hablará de ese tema ante los medios de comunicación por recomendación de su abogado.