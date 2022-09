Sherlyn inicia proceso para ser mamá: "Sola, solicitada y soltera".

Ciudad de México.- Sherlyn ha decidido hacer crecer la familia, tras dos años de tener a su primer hijo, decidió que era momento para tener otro.

De hecho yo si por mi fuera me hubiera quedado más días en la vacación, pero regreso a visitar a mi doctor, vamos a exámenes a todo, mismo proceso y vamos a ver cuando pega, pero empiezo el proceso ya”

confesó la actriz durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México para las cámaras del programa Chisme No Like.

Podría ser por inseminación

Sobre la forma en que buscará ser madre nuevamente, la intérprete que en breve cumplirá 37 años contó: “Estoy muy emocionada, vamos a hacer yo creo que inseminación, mañana tengo plática con Enrique, es mi doctor, para ver si hacemos inseminación o in vitro”.

Al ser cuestionada sobre si buscará que su próximo bebé sea niño o niña, Sher comentó: “me gustaría que venga sano o sana, yo creo que no (voy a elegir sexo), mañana tenemos la plática, como ando hormonalmente, yo creo que ya. Sí se puede (elegir), pero tiene que ser in vitro”.

Feliz siendo soltera

Aunque en semanas pasadas la actriz fue captada en un viaje romántico por Europa con el diputado José Luis ‘Chanito’ Toledano, ahora la artista aseguró que está soltera y por el momento no busca una relación de pareja, sobre todo porque desea cuidar a su hijo de malos ejemplos.

“Enamorada de mi hijo, sin pareja, estoy soltera. Sola, solicitada y soltera. Tengo mucho pretenso político regularmente, pero por el momento, como que uno escoge, estoy sola, sola, sola sí, pero sola en espera de encontrar a esa persona que esté completa, no quiero un tóxico y no quiero a nadie que no vaya a ser un buen ejemplo para mi hijo”, manifestó.

Cambiando radicalmente de tema, Sherlyn se sumó a la lista de personas que salieron en defensa de Ana Claudia Talancón, luego de que presuntamente llegó con unas copas de más a la presentación de la cinta “Soy tu fan”.

“Pues ¡qué padre!, ¿quién no se ha enfiestado en algún momento de la vida?, no la he visto, pero me parece que es una mujer que trabaja mucho. Estaba disfrutando, es un logro, creo que todos se merecen enfiestar de vez en cuando”, dijo al respecto.