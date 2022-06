Sherlyn es señalada por robo de ropa por diseñadora

La actriz Sherlyn fue acusada de robo por parte de una diseñadora, que asegura que la actriz le debe más de 17 mil pesos, en ropa, ya que la famosa se llevó multiples prendas de su tienda con la palabra de devolverlas.

Durante su encuentro con la prensa en un evento realizado en la Ciudad de México, Aline Moreno confesó que optó por denunciar públicamente a Sher debido a que hace más 4 meses que la artista no le ha respondido los mensajes para saber qué pasó con la ropa que pidió antes de su viaje a Miami, donde cumplió con un compromiso laboral.

Para dar validez a su dicho, Moreno expuso las conversaciones que sostuvo con Sherlyn, donde se observa que la famosa es quien envía el primer mensaje.

“Yo no tengo nada en contra de ella, de hecho, me caía super bien, yo sé que es una niña muy querida y por lo mismo yo le di la parte accesible a mis prendas, pero no se vale que nos hagan esto. Yo creo que es un abuso de confianza”, expresó.

Sherlyn ya depositó el total de la cantidad adeudada

Y añadió: “no puedo poner en tela de juicio que me la robó, pero ya me dejó en visto mucho tiempo y ya no me contesta. Aquí está para que vean que es su página. Ella me busca y aquí está el mensaje”.

Al ser cuestionada por la cantidad que la actriz le debe, Aline detalló: “no es mucho, son de 15 a 20 mil pesos (casi mil dólares), pero no es la parte económica, se llevó también cosas de diseñadores”.

Tras dar a conocer la noticia, en el programa Ventaneando se informó que Sherlyn ya depositó el total de la cantidad adeudada, y además le envió una foto de la ficha de depósito a la diseñadora para comprobar que la transacción fue realizada correctamente.