Sherlyn celebra dos meses desde la llegada de su pequeño André

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn celebró este jueves dos meses de la llegada de su hermoso bebé André.

Escribió en su cuenta en Instagram "Los mejores 2 meses de mi vida! Todo cambio cuando vi tus ojos por primera vez, ahora nada me falta, nada me asusta, nada me frena, Dios me muestra todos los días su infinito amor cada que respiras!".

Desde el nacimiento de su pequeño, la actriz no ha dejado de compartir fotos y videos donde se ha observado la evolución de su primogénito.

André también tiene su propia cuenta en instagram para todos aquellos seguidores de Sherlyn que quieran deleitarse con este príncipe.