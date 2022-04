Shawn Mendes se expresa sobre su salud mental con fans

Ciudad de México.- El cantante Shawn Mendes se expresó sobre los problemas de salud mental que padece en las redes sociales y confesó a sus seguidores que en ocasiones siente que está fallando.

Mendes compartió un texto muy sensible donde señala que trata de ser verdadero con lo que expresa como persona.

“A veces me pregunto qué es lo que debería estar haciendo con mi vida y lo que siempre escucho a cambio es ‘decir la verdad, ser la verdad’. Sin embargo, siento que es algo difícil de hacer. Me temo que si la gente sabe y ve la verdad, podrían pensar menos de mí. Podrían aburrirse de mí. Entonces, en esos momentos de desánimo, hago un show o me escondo... La verdad, en la forma actual es un chico de 23 años que constantemente siente que está volando o ahogándose. Tal vez eso es lo que es estar en tus 20, no sé, o tal vez solo soy yo. La verdad es que realmente lo hago. Quiero aparecer en el mundo como mi yo único 100% verdadero y honesto y no me importa lo que piensen los demás, ¡a veces sí! A veces realmente no me importa lo que piense la gente y me siento libre. La mayoría de las veces es una lucha. Esa es la verdad... La verdad es que aún con tanto éxito me sigue costando sentir que no estoy fallando. Hiper concentrado en lo que no tengo, olvidándome de ver todo lo que hago. La verdad estoy abrumado y sobreestimulado lol”.