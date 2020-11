Shawn Mendes revela cómo es vivir con sus suegros en cuarentena

MIAMI, Florida.- Tras el confinamiento por la pandemia, el cantante Shawn Mendes tuvo que irse a vivir a la casa de su novia Camila Cabello, aunque la pensó seriamente porque se mudaría a la casa donde ella vive con sus papás y hermanos, en Miami, Florida.

E una entrevista que el canadiense otorgó al programa de Zane Lowe, reveló que al principio tenía mucho miedo, tanto de la pandemia como de irse a vivir con Camila, ya que implicaría vivir con su familia y temía que se le complicara para la grabación de su disco, pero se llevó una gran sorpresa.

El aislamiento y la cuarentena que hemos tenido que hacer por culpa de la pandemia que estamos sufriendo ha sido algo terrorífico y muy duro. Pero para mí también salió algo realmente hermoso de esta experiencia: La idea de no poder irte a ningún sitio. La obligación de quedarte quieto en el mismo lugar”, dijo.

El intérprete de “Lost in Japan” confesó que la primera semana que se fue a vivir a Miami con la familia de su pareja, tuvo un ataque de pánico, pero poco a poco se acostumbró al calor de hogar y recordó lo bien que se sentía compartir en familia.

“Pero poco a poco empecé a acostumbrarme a lo agradable que es estar en el mismo lugar todas las noches. Hacer planes como ver una película, preparar la cena con la familia e incluso lavar la ropa. Sé que suena un poco tonto, pero cuando has estado de gira por todo el mundo desde que tienes 15 años ya no recuerdas la última vez que entraste en una casa donde oliera a ropa recién lavada. Es un olor agradable y realmente relajante. Me hizo sentir otra vez como un niño”, indicó.

Shawn reconoce que la pandemia lo ha hecho reflexionar sobre sus planes en la vida y sobre lo que está pasando en el mundo y considera que lo que la pandemia trajo a su vida es el mejor regalo que le han hecho, porque aprendió a valorar las cosas a su alrededor y a la familia.