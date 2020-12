Shawn Mendes asegura que su último disco “Wonder” ha sido el más liberador de su carrera

ESTADOS UNIDOS.- El cantante canadiense Shawn Mendes confesó que el disco “Wonder”, cuyo lanzamiento será mañana, es el más liberador que ha realizado hasta el momento, ya que plasmó en esencia su experiencia personal actual y los sueños que tiene a futuro.

El joven de 22 años de edad, declaró al programa “Entertainment Tonight”, que sus planes incluyen a su novia Camila Cabello y su familia, con quien se mudó al inicio de la pandemia y ha podido tener una de las experiencias más confortantes que había tenido en mucho tiempo.

Ha sido el trabajo más liberador de mi vida, me he sentido totalmente libre al hacerlo. Creo que he hecho la música que de verdad me apetecía hacer y escuchar, y solo por eso se trata de una labor artística muy bella", expresó el cantante.