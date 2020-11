Shawn Mendes asegura que Camila Cabello es su primer amor verdadero

ESTADOS UNIDOS.- Nuevamente el cantante Shawn Mendes volvió a “derrochar miel” por su pareja sentimental Camila Cabello, con quien vive desde hace meses y aseguró que es la primera mujer de la que se ha enamorado verdaderamente.

El canadiense de 22 años de edad, reveló a la revista VMAN (retomado por Quién) que, aunque se encuentra preocupado por lo que sucede en el mundo por la pandemia, ésta a su vez le ha traído momentos de reflexión y de aprendizaje, especialmente en las tareas del hogar y se siente muy afortunado y realizado.

El intérprete de “Monster”, en colaboración con su compatriota Justin Bieber, detalló que en los últimos meses ha aprendido a disfrutar de la familia, sobre todo del amor de Camila, a quien considera su primer amor verdadero y eso lo llena de dicha.

Pasan un montón de cosas cuando te enamoras por primera vez, porque sientes ese apoyo y te das cuenta de que, si todo se rompe, al menos voy a tener ese respaldo y voy a estar bien. Te ofrece perspectiva y es algo muy bello, la verdad, te permite afrontar todos tus proyectos de otra manera. Todo lo que hago ahora es porque lo disfruto al máximo", declaró a la revista.

En días pasados, Shawn Mendes dio una entrevista a otro medio de comunicación en la que habló de cómo se siente después de haberse mudado a la casa de sus suegros para poder vivir al lado de su novia de raíces cubanas, a lo que la estrella del pop subrayó que después de muchos años de estar viajando por el mundo, volvió a saber lo que es tener una familia.

“Poco a poco empecé a acostumbrarme a lo agradable que es estar en el mismo lugar todas las noches. Hacer planes como ver una película, preparar la cena con la familia e incluso lavar la ropa. Sé que suena un poco tonto, pero cuando has estado de gira por todo el mundo desde que tienes 15 años ya no recuerdas la última vez que entraste en una casa donde oliera a ropa recién lavada. Es un olor agradable y realmente relajante. Me hizo sentir otra vez como un niño”, expresó Mendes en aquella ocasión.

Resaltó que al principio le daba miedo vivir con la familia de su novia, ya que temía que la relación no funcionara y le impidiera terminar su disco, pero hoy agradece al destino el haber ingresado a la familia de Camila y aseguró que es el regalo más grande que la vida le pudo haber dado.