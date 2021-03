Shaula Vega revela que su madre Isela Vega la abandonó cuando tenía 3 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- Shaula Vega rompió el silencio y reveló algunos detalles de la relación que mantuvo con su madre Isela Vega, luego de que trascendiera que supuestamente dejó a la primera actriz sin su camioneta cuando la necesitaba para trasladarse a sus sesiones de quimioterapia.

Tras la muerte de Isela, Shaula ha sido fuertemente criticada después de que su sobrina Tania la señalara por quitarle el vehículo a su abuela, escenario que orilló a la actriz a dar detalles de la relación que mantuvo con su madre.

“Me han mandado mensajes de ‘claro, se te nota que no la quieres, eres fría’. Es la percepción de cada quien, yo sé lo que yo tuve con mi mamá, yo sé la vida que tuvimos tan bonita, los años que tuvimos juntas, cada individuo vive su duelo y su vida como le corresponde y como lo entiende”, dijo Shaula en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Posteriormente, la también hija de Jorge Luke contó detalles del abandono que sufrió por parte de Isela. “Mi mamá se fue cuando yo tenía más o menos 3 años, ya no me acuerdo, entonces nunca la extrañé porque nunca sentí lo que era tenerla, ella estaba en un tiempo de su carrera, se quería enfocar en su carrera y no quería necesariamente estar atada a un segundo hijo, y mi papá estaba feliz de ser papá, entonces hicieron un acuerdo y me quedé con mi papá”.

De la misma forma, Shaula recordó que sufrió de bullying en la escuela debido a los desnudos de su madre en la época de los años setenta. “Las niñas de la escuela me traían los periódicos en los que salía mi mamá desnuda y me decían ‘mira ya viste a tu mamá’. Me hizo ser una persona como muy tímida, como desconfiada a lo mejor, socialmente”, narró.

Incluso, aseguró que en un tiempo si tuvo rencor por la forma en que Isela la dejó con su padre; sin embargo, con el paso de los años logró superar esos sentimientos de enojo contra Isela. “Más chiquita decía ‘híjole, que &%$*, me dejó’… (pero) no te tienes que quedar donde no eres feliz, estás en tu derecho, es un derecho humano poder decir, no puedo con esto y ya me voy”.

Finalmente, Shaula confesó que fue a partir de los 18 años que pudo reencontrarse con su madre y empezar a cortar la brecha de su distanciamiento. “Le dije ‘yo a ti te agradezco lo que estás haciendo ahorita por mí, lo que pasó en el pasado ya fue, simplemente es lo que hay, es lo que sucedió”, remató.