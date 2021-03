Sharon Stone reveló que su cirujano incrementó el tamaño de sus senos sin su consentimiento

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una entrevista reveladora que Sharon Stone otorgó a The Times, confesó que su cirujano aumentó de tallas su busto sin su consentimiento, después de someterse a una cirugía por motivos de salud.

La actriz de Hollywood, de 63 años de edad, dio varias exclusivas al medio estadounidense y una de ellas fue que su cirujano le incrementó la talla del busto sin preguntarle si quería o no, ya que pensó que así luciría mejor su figura.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Stone platicó que en 2001 se sometió a una operación para extirpar tumores beningnos de sus senos y estando en el quirófano, su médico aprovechó para aumentarle unas tallas de más a sus senos para que estuvieran acorde a su cintura y resaltara su figura.

Cuando me quitaron el vendaje, descubrí que tenía senos más grandes del tamaño de una copa, unos que él dijo: ‘Van mejor con el tamaño de la cadera’. Él había cambiado mi cuerpo sin mi conocimiento o consentimiento", externó.



Más revelaciones

Otra de las situaciones que sacó a la luz la también productora y modelo estadounidense, fue la vez que se casi llega a los golpes con su compañero Michael Douglas, con quien tuvo una discusión sobre un amigo que tenían en común.

“Salimos afuera. Yo estaba como: ‘Nno me conoces". Él dice: "Y no me conoces". Tuvimos esta fantástica discusión como alumnos de escuela secundaria”, dijo.

La pelea fue antes de que la pareja protagonizada la exitosa película “Bajos Instintos”, en 1992.