Sharon Stone pide oraciones por su hermana que padece COVID-19

ESTADOS UNIDOS: "Uno de ustedes que no usa máscara hizo esto", dice Sharon Stone al pedir oraciones para su hermana quien fue hospitalizada después de complicarse sus síntomas por padecer de Coronavirus.

La intérprete de "Bajos Instintos", de 62 años, recurrió a redes sociales la noche del sábado para compartir su emotivo mensaje, que explica que su hermana Kelly, ahora ha quedado confinada a la habitación de hospital para combatir desde soledad la enfermedad.

La actriz asegura que su hermana contrajo la enfermedad a pesar de que "el único lugar al que fue era la farmacia", por lo que escribió molesta "uno de ustedes que no uso máscara hizo esto. Ella no tiene un sistema inmunológico".

“Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene COVID-19. Esta es su habitación de hospital ”, escribió Stone y publicó una serie de fotos de la habitación de hospital de su hermana.

Además la actriz explicó que para obtener una prueba de COVID-19 donde vive su hermana es aún más complicado. "No se realizan pruebas en su condado a menos que tenga síntomas, y luego hay que esperar cinco días para obtener los resultados", escribió Stone. “¿Puedes enfrentarte a esta habitación solo? ¡Usar una máscara! Para ti y los demás. Por favor."

En otra de las imágenes, Stone compartió una foto de Kelly junto a su esposo, Bruce, en tiempos más felices. "Por favor, encienda velas para mi hermana Kelly y su esposo, mi querido amigo Bruce”, escribió Stone.

Kelly expresa en el perfil de la red social que aunque pensaba que la pandemia no los alcanzaría, estaba equivocada. "Somos nosotros. 13 de marzo. Conduje hasta nuestro paraíso en Montana. Pensamos que COVID no nos encontraría y no podría encontrarnos ”, escribió . “Sin compras, sin fiestas, apenas vi a un humano. Ahora luchando por respirar. No quieres COVID ".