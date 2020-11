Sharon Fonseca comparte su experiencia postparto mientras muestra foto de su cuerpo

ITALIA.- Sharon Fonseca y Gianluca Macchi fueron noticia hace un par de semanas luego de que anunciaran el nacimiento de su primera hija, Blu Jerusalema Vacchi, mediante redes sociales.

Ahora la modelo venezolana decidió aprovechar su popularidad para hablar sobre lo que es vivir y experimentar el postparto mediante la publicación de una foto en la que muestra algunos cambios en su cuerpo.

‘’2 semanas después del parto. Aumenté alrededor de 10 kg durante el embarazo y poco a poco estoy regresando a la “normalidad” ¡mi cuerpo todavía está procesando todo! Y sigue muy diferente que antes. Todavía tengo los puntos de la cesárea, aún no siento la mitad de mi barriga y tengo algunas estrías alrededor de mis senos. Pero es un largo proceso de recuperación y lo estoy tomando con calma’’, escribió en la descripción de la publicación.

La famosa aseguró que está tomando medidas saludables para volver a su figura y cuenta que, aunque falte algún tiempo para regresar a su talla, aprecia su cuerpo más que antes.

‘’Estoy comiendo más saludable que durante mi embarazo (porque a Blu no le gustaban las verduras) y uso una faja que me recomendó mi médico para ayudarme con la recuperación. Puede parecer un cliché, pero todavía me asombra lo que nuestros cuerpos pueden hacer por nosotros. Estoy disfrutando cada cosa y apreció mi cuerpo más que antes’’.

Para finalizar agregó que la línea que se dibuja al centro de su barriga es la tan conocida línea Alba, la cual se va con el tiempo.