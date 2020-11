Sharis Cid se revienta la boca

CIUDAD DE MÉXICO.- Sharis Cid no para de estar feliz desde que supo que su hija Kristal Cidd tuvo a su hijo el pasado 11 de noviembre, este nuevo miembro a la familia le ha dado puras risas y buenos momentos a todos.

Es por eso que la actriz recientemente tuvo la oportunidad de conocer a su nieto y fue por medio de su cuenta de Instagram que relató que estaba muy feliz y agradecida de tener la oportunidad de ser abuela.

Pero la realidad es que la artista se convirtió en abuela de una pequeña en 2018, desde entonces se ha dedicado a brindarle tiempo a sus nietos, para consentirlos y darles mucho cariño.

Hace unas horas Sharis, compartió algunos videos hablando de la experiencia cuando fue a visitar a su hija y sus nietos, pero fue tanta la emoción acumulada que accidentalmente

se aventó ella y le reventó la boca.

Fue tanta la emoción de Alessia que se me aventó y ve, me reventó la boca y me decía ¿sangre, sangre? ay cosita, esto es amor”.