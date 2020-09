Sharis Cid se reunirá con Gaby Ortiz tras los rumores sobre Arturo Peniche

CIUDAD DE MÉXICO.- Sharis Cid no va a dejar las cosas así después de que la revista TV Notas la acusara de ser la tercera en discordia entre Arturo Peniche y Gaby Ortiz.

La actriz dijo en el programa “De Primera Mano” que no sólo va a reunirse con el matrimonio para aclarar la situación, sino que tomará acciones legales contra el medio impreso que la difamó.

“Voy a tomar cartas en el asunto porque estamos en un tiempo tan difícil, tan complicado, se ha hablado tanto de la mujer, ¿por qué atentar contra la dignidad de una mujer, de sus valores, su familia? Me están afectando a mí, hoy sí me afectaron como mujer y hablo por todas las que nos sentimos difamadas, humilladas, denigradas, no es justo”, expresó Sharis.

“Por supuesto que hablé con ellos; con Gaby nos vamos a unir los tres porque esto no se puede quedar así, yo ya estoy cansada. Yo no sé quién me odia en esa revista, quién tiene el corazón tan podrido o si me amen y me quieran hacer muy famosa, porque sin estar en televisión llevo dos años en todos los programas de espectáculos habidos y por haber”.

De nueva cuenta, volvió a negar las acusaciones de tener alguna relación amorosa con su consuegro, pues aseguró no haber convivido con él durante toda esta pandemia a pesar de que la revista señala que habían pasado tiempo juntos en un rancho que tiene en Guanajuato.

“Esa nota no tiene ni pies ni cabeza, simplemente lo del rancho fue hace más de seis meses que empezó la cuarentena y me rompí el dedo, yo me abrí el dedo, fue la única vez que conviví con Arturo”, dijo.

En la publicación de TV Notas, se dice que a Gaby le habría molestado que Sharis apareciera en bikini frente a Arturo, pues la famosa suele compartir fotos de sí misma en redes sociales ejercitándose y mostrando su figura.

“Si por andarme luciendo en bikini o haciendo ejercicios soy la ‘rompe hogares’, ¿qué puedo decir? Se me hace una cosa bajísima de esa revista, una cosa espantosa y como dije, levanto la voz por toda las mujeres de México, porque no es justo que nos sigan difamando”, remató.