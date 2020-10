Sharis Cid responde tras filtrarse video donde le dice “te amo” a Arturo Peniche

Ciudad de México.- En las últimas horas los nombres de Sharis Cid y Arturo Peniche volvieron a ligarse sentimentalmente luego de que saliera a la luz un video en el que la actriz le dice “te amo” al actor.

Pese a que los actores negaron tener un vínculo sentimental y que este fuera el verdadero motivo de la separación de Peniche con su esposa, las especulaciones volvieron a tomar fuerza tras darse a conocer un video en el que Sharis dice: “gracias por aceptarme aquí en esta cuarentena… te amo” y que dichas palabras fueron correspondidas por el actor.

Ante la ola de especulaciones sobre su posible romance, Sharis se manifestó molesta y dejo un mensaje en el video.

“Por esto han hecho tanto daño… uffff… no lo puedo creer, si las que no son mis seguidoras no saben lo que es agradecer, decir te amo a tu familia, y hacer un piropo con respeto, es su problema no el mío”, escribió.