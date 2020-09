Sharis Cid responde al rompimiento de Arturo Peniche y su esposa

CIUDAD DE MÉXICO.- Sharis Cid rompió el silencio luego de darse a conocer que ella sería la tercera en discordia en la relación de Arturo Peniche y su esposa Gabriela Ortiz.

Desmintiendo cualquier tipo de relación más allá del vínculo familiar que la une como consuegra de Arturo Peniche, durante la entrevista que brindó al programa Venga la Alegría, Sharis comentó:

“Es un tema que nos afecta a todos… que como tú dijiste, levantar la mano, ya no nos podemos quedar calladas como mujeres… se está hablando de proteger a la mujer, la violencia contra la mujer, y ya no puedo quedarme callada… ¡ya basta que se me esté difamando de esa manera!”.

Asegurando que es una injusticia este tipo de especulaciones, Cid agregó: “nos amamos, somos una familia que nos queremos, que nos respetamos… Levanto la voz por todas las mujeres del mundo, solo por eso estoy levantando la voz, porque no es justo que se siga tratando a la mujer de esta manera, es violencia contra la mujer y no se vale”.

Por su parte Brandon Peniche, también desestimó este tipo rumores sobre su familia, y aseguró que entre sus padres y su suegra existe una relación cordial.

“Mi papá es un hombre de una sola pieza, es una persona íntegra, es caballero, es un extraordinario papá y un extraordinario esposo, es una persona digna de admirarse… a mi mamá la están subestimando, es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida… mi charola (Sharis) es mi amiga, es mi suegra y es la abuela de mis hijos, es una persona que están atentando contra su dignidad, su integridad y su moral, porque la ponen en una forma terrible, ella es una mujer super luchona y ha superado muchísimas cosas”, expresó.