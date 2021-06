Sharis Cid defiende su nuevo romance: “Pedro es un hombre libre, al igual que yo”

CIUDAD DE MÉXICO.- Sharis Cid realizó un enlace en vivo con sus seguidores para defender a capa y espada el romance que ha iniciado con Pedro, luego de que una publicación asegurara que su galán se encontraba en proceso de divorcio.

Agradeciendo las felicitaciones y apoyo que ha recibido ante la feliz noticia de su relación sentimental, Sharis comentó: “Como siempre, hay un pelito en el arroz, así pasa, ¿y de quién hablo?, de esta revista que ustedes ya conocen […] quiero aclarar dos, tres cosas, a partir de este momento, nada ni nadie va a empañar mi felicidad, ni la de mi pareja que es Pedro”.

Posteriormente, la actriz destacó: “Pedro es un hombre libre, al igual que yo, con un pasado, sí, al igual que yo, estamos muy emocionados, muy contentos, llevamos muy poco con esta relación, y lo único que queremos es tener paz, es lo único que queremos, tener paz”.

Conjuntamente, Cid aclaró otros datos y subrayó las cualidades de su pareja. “Somos adultos, yo tengo 48 años, no 50 como insiste esa revista, él tiene 51, no 55, la que tiene un departamento en Puerto Vallarta soy yo, no él, y es un hombre trabajador, un hombre bueno, un hombre que yo se lo pedí a Dios, y a ese ángel que yo tengo allá arriba y llegó cuando tenía que llegar”.

Finalmente, Sharis manifestó que por ahora se dedicará a vivir su romance, y no hará caso a los rumores que se digan de ellos.

“A partir de este momento no voy a dar declaraciones de mi relación, porque quiero mantener mi vida en privado, quiero que esta relación sea mía”, puntualizó.