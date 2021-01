Sharis Cid confiesa cómo logró superar el asesinato de su novio

CIUDAD DE MÉXICO.- Sharis Cid confesó la forma en que pudo dejar atrás la dolorosa pérdida de su pareja Isaías Gómez, quien fuera asesinado en San Miguel Allende el 30 de septiembre del 2018.

La actriz reveló en entrevista para el programa matutino Venga la Alegría que realizó un duro proceso para cerrar ese ciclo en su vida, por lo que desea que en futuro ya no le pregunten sobre este tema.

“Fui dos veces (a San Miguel de Allende), la primera llegando si fue una catarsis, el recordar todo, y la segunda vez fue decirle, mira todo lo que lograste, aquí está, algún día se hará justicia y algún día será de tu hijo (todo esto), eres maravilloso y te dijo ir con amor, pero siempre vas a estar aquí y acá (corazón y mente), y fue muy lindo”, contó Cid.

De la misma manera, Sharis aseguró que ya no se aferrará a que las autoridades resuelvan la interrogante del asesinato de su pareja sentimental.

“Si la justicia terrenal no hizo nada en dos años y tanto, aquí estoy, estoy de regreso y ahora sí todo en manos de Dios. Han sido 2 años y 3 meses, es un proceso tremendo, es un proceso largo, pero yo lo platico con una sonrisa porque de verdad me da alegría haberlo logrado, me da alegría haberlo llevado como hasta hoy ese proceso, o sea, todavía tenemos la esperanza de que se sepa, aunque duela, pero emocionalmente yo ya cerré esta etapa de mi vida”.

Para finalizar la conversación, la artista manifestó sentirse insatisfecha con la resolución que hasta este momento le ha brindado la policía sobre el caso.

“Por supuesto que no, me dio mucha tristeza porque se prometieron demasiadas cosas, cosas que nunca se cumplieron, pero Dios sabe el por qué”, concluyó.