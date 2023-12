Shakira y Peso Pluma entre lo más buscado en Google en 2023

Ciudad de México.- Shakira sigue fabricando éxitos en el aspecto profesional, aunque en su vida privada ha protagonizado distintas polémicas desde su separación de Piqué.

Google compartió su ‘’Year in search'' donde anuncia un registro de las tendencias de búsquedas a nivel global del 2023, en donde la canción de Shakira con Bizzarrap ‘’Sessions vol. 53'' lideró las listas.

El tema que Shakira y Bizza lanzaron en enero y que hasta ahora tiene más de 650 millones de reproducciones en Youtube, es el sencillo que más estuvo en tendencia este año.

Las más buscadas

Por su parte, el artista mexicano Peso Pluma se colocó en el segundo, tercero, cuarto y quinto lugar en el ámbito de las canciones, pues La people, AMG, El Azul y PRC, respectivamente, fueron de las más buscadas en este sentido.

Cabe mencionar que “La doble P” encabeza otras listas como la de “¿Dónde...?”, ya que la primera pregunta es “¿De dónde es Peso Pluma?”, seguida por “¿Dónde se hundió el Titanic?” y “¿Dónde ver el clásico mundial de béisbol?”.

Por si esto fuera poco, Peso Pluma también lidera la lista “¿Quién?”, dónde la primera pregunta es “¿Quién es el papá de Peso Pluma?”, seguida de “¿Quién es Lele Pons?” y “¿Quién juega hoy en la Copa Oro?”.

En tendencia

Además, el mexicano también aparece en la tendencia de búsquedas de Google con la pregunta “¿Qué es…?”, pero en el cuarto puesto, con la pregunta “¿Qué es Peso Pluma?”, por detrás de “¿Qué es la implosión?”, probablemente para comprender la implosión en junio del sumergible Titán, “¿Qué es Oxycontin?” y “¿Qué es sapiosexual?”.

En relación con el sector del entretenimiento, la película Barbie se llevó la delantera, seguida por Oppenheimer y el thriller Jawan.

En televisión, las series The Last of Us, Wednesday y Ginny and Georgia captaron la mayor atención de los usuarios. Y en cuanto a pérdidas notables, las búsquedas se centraron en figuras como Matthew Perry y Tina Turner tras su deceso.