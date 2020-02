Shakira y JLo sorprenden en show de medio tiempo de Super Bowl LIV

MIAMI, Florida.- En la presentación de medio tiempo del Super Bowl LIV, las cantantes Shakira y Jennifer Lopez dejaron boquiabiertos a todos los espectadores.

Shakira interpretó sus mejores éxitos, “she wolf”, “whenever wherever”, “chantaje”, acompañada del puertorriqueño Bad Bunny.

JLo también revivió sus más exitosas canciones, “Jenni from the block”, “on the floor”, y “Mi gente” de J Balvin.

Para finalizar el show, ambas artistas interpretaron “waka waka” de la colombiana, con el cual todo el público bailó al son de la música.