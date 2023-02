Shakira celebra San Valentín trapeando el piso y cantando peculiar tema dedicado a su ex

Ciudad de México.- Shakira sigue dando frutos en el terreno profesional desde que lanzó el sencillo de ''Te felicito'' el primer tema que hace referencia a su separación de Piqué.

Esta vez la artista sorprendió a sus seguidores con un video trapeando su casa en tacones, mientras de fondo suena ''SZA: Kill Bill''.

Mientras Shak está fregando con el estribillo, el verso podría tomarse como una indirecta para su ex, quien ahora tiene un romance con Clara Chía.

I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how'd I get here? I might kill my ex, I still love him though. Rather be in jail than alone” (Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi еx, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola)”