Series y películas que se van del streaming en diciembre 2020

MÉXICO.- Ha llegado la hora de despedirnos de esas series y películas que se van de Netflix en diciembre de 2020. Uno de los servicios de streaming más populares nos ha dado mucho en términos de contenido este último año. Es momento de conocer cuáles son los títulos que ya no encontramos más en su catálogo.

La plataforma más exitosa a nivel mundial nos ofrece en diciembre grandes estrenos y mucho nos hemos deleitado con otras obras maestras como Gambito de dama o Emily in Paris.

Entonces, llegó el momento de preparar un último maratón con estas series y películas que ya no encontrarás más en Netflix a partir del último mes de 2020.

¿Qué películas saldrán del catálogo este 2020?

Los amantes del cine de fantasía tendrán que despedirse de la trilogía de El señor de los anillos. De igual modo, el servicio de streaming dejará ir a un clásico del cine de vampiros protagonizado por Brad Pitt y Tom Cruise, Entrevista con el vampiro.

Otra gran pérdida de este mes es la de En busca de la felicidad, que muestra una de las mejores actuaciones en la carrera de Wil Smith y, además siempre es buena idea ver cuando queremos derramar aunque sea una lágrima.

Mención especial para Jackie con Natalie Portman, quien de la mano del director chileno Pablo Larraín, nos regaló una interpretación de la mejor Jackie Kennedy que hemos visto en el cine.

Aquí puedes ver el listado completo de películas que ya no estarán en la plataforma a partir de este diciembre.

En busca de la felicidad

Dos locas en fuga

Entrevista con el vampiro

Escritores de la libertad

Extraterrestres de Tellur

Hancock

The Legend of 420

Medio Muerto

Playing for Time

Poltergeist

Rápida y mortal

Resident Evil 5: La Venganza

Selección Natural

El señor de los anillos: La comunidad del anillo

El señor de los anillos: Las dos torres

El señor de los anillos: El retorno del rey

Spider-Man 3

When a Stranger Calls

Mari Iyagi: mi chica hermosa

El fin del sueño americano

Jackie

Amantes de 5 a 7

Origen: espíritus del pasado

Peepli Live

El verano de Coo

Ben-Hur

La Voz de un sueño

Lujuria en el convento

Crows Zero

Crows Explode

Guerra de Flechas

Pee-wee's Playhouse Christmas Special

Tai Chi Hero

The Tower

Series que ya no verás más en Netflix

Los adictos a las series noventeras tendrán que disfrutar de un último maratón de El príncipe de Bel Air aunque, si quieren buenas noticias, habrá un reencuentro a través de HBO Max y, siendo sinceros, no importa dónde, cuándo o en qué circunstancias, Will Smith siempre es buena idea.

Pretty Little Liars también abandona la plataforma, así que si quieres revivir el misterio de quién es ‘A’, corre a ver sus siete temporadas.

Te presentamos la lista completa de series que dejan la plataforma este diciembre.