Sergio Mayer vivió horas de angustia para sacar a su hija de EU

Sergio Mayer compartió el viacrucis que vivió para recoger a su hija Antonina en el aeropuerto de Tijuana, y tenerla junto al resto de su familia en México, ante la contingencia por el Covid-19.

En sus historias de Instagram el ex Garibaldi narró su llegada a la frontera, pero no pudo cruzar por el Puente CBX para llegar a su princesa, ya que él no es ciudadano americano.

Luego de varias horas, el actor, diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, logró que la menor llegara a él.