Sergio Mayer se reúne con Alejandra Guzmán y Giovanni Medina

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Sergio Mayer tuvo una misteriosa reunión con Giovanni Medina y Alejandra Guzmán.

Según reveló en su canal de YouTube, el actor y diputado acudió a un restaurante en el centro comercial Artz del Pedregal donde primero se encontró con el ex esposo de Ninel Conde, supuestamente, para hablar de una futura demanda.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Me están diciendo a través del chat que el día de ayer (23 de junio) en el centro comercial Artz del Pedregal en un restaurante chino (HUNAN) que está en la planta baja, se reunieron Sergio Mayer y Giovanni Medina”, dijo Gustavo.

“Y que el tema de su plática es que iban a demandar a alguien y que Mayer, al final, ya para irse, le dijo a Giovanni, ‘si quieres que demandemos a este w*y entre tú y yo le rompem*s la madre'”, contó.

ALEJANDRA GUZMÁN PIDIÓ AYUDA PARA DETENER A FRIDA SOFÍA

De acuerdo al relato de Gustavo, Sergio y Giovanni ya estaban despidiéndose en el restaurante cuando llegó Alejandra bastante alterada.

Al parecer, la intérprete de “Mala yerba” pidió ayuda para detener a su hija, Frida Sofía, en la demanda que tiene contra ella y Enrique Guzmán, por abuso sexual y corrupción de menores.

“Giovanni Medina, en palabras textuales, le dijo, ‘Alejandra, siéntate’, y que ella le dijo ‘No. Me tienes que ayudar porque me tiene hasta la madre esta pinch* chamaca y hay que ponerle un alto ya’. Y se metieron a un privado del Hunan de Artz Pedregal, Alejandra Guzmán y Giovanni Medina. Treinta minutos después salieron y se fueron a… Eso me lo voy a reservar por si necesita que se reserve alguno una cosa”, expresó Gustavo Adolfo.

Cabe recordar que Sergio Mayer exhortó a Frida Sofía a denunciar a su abuelo por, presuntamente, haberle hecho tocamientos indebidos desde que tenía cinco años de edad.