Sergio Mayer responde ante acusaciones de supuesto abuso contra Nicola Porcella en LCDLFM

Ciudad de México. - Durante la primera temporada de "La casa de los famosos México", surgieron diversas controversias que capturaron la atención del público. Una de las situaciones más debatidas fue el presunto incidente entre Sergio Mayer y Nicola Porcella en el cuarto infierno.

En una interacción en el programa, Wendy Guevara, acompañada por el ex Diputado e integrante del grupo musical Garibaldi, se involucró en un incidente en el que aparentemente intentaron quitarle la ropa a Nicola Porcella.

Sergio Mayer tachó de 'enfermos sexuales' a los que hablaron de su agresión a Nicola

En un reciente encuentro con varios reporteros de espectáculos en la Ciudad de México, el cantante Sergio Mayer respondió a las acusaciones en su contra respecto al supuesto abuso a Nicola Porcella. Mayer argumentó que estas acusaciones habían surgido en redes sociales y calificó a quienes las formularon como "enfermos sexuales".

En sus declaraciones, Mayer enfatizó que aquellos que calificaron el incidente como agresión sexual no habían visto el programa completo y que, desde su perspectiva, la situación no tenía el carácter de agresión sexual. Afirmó que no veía la necesidad de aclarar nada y sostuvo que no hubo ningún tema de ese tipo con Nicola Porcella.