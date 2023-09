Sergio Mayer responde a señalamientos de Katia Llanos sobre supuestos maltratos

Ciudad de México.- Sergio Mayer se manifestó tras los recientes señalamiento de sus excolegas de Garibaldi, quienes contaron las razones por las que no lo incluyeron en el reencuentro de la agrupación.

Después de que Charly López aseverar que Sergio puso una demanda a la Arena CDMX para que no mencionara el nombre de Garibaldi en la promoción del show de los 90's Pop Tour, Sergio señalo.

Me parece que fueron muy desafortunadas [sus declaraciones], Televisa me había dado los derechos y nos enteramos que están anunciando un proyecto que el único que podía firmar para anunciar el nombre de Garibaldi pues era yo”

Explicó el artista sobre la polémica.

Diferencias con Katia

De la misma manera, Mayer, de 57 años, habló de sus diferencias con Katia Llanos, de 53, asegurando que más que agresiones, todo tiene que ver con el dinero que cada uno ganaría por cada concierto.

“Yo no la agredí, simplemente cuando me cuestionó que ‘¿por qué iba a ganar más?’, dije ‘número uno porque soy productor, porque estoy arriesgando, porque yo pagué música, vestuario, arreglos y ensayos’. Como artista todos íbamos a ganar igual. Soy el productor, tengo una carrera y si ella se sintió agredida por mi carrera, pues sí, perdón, sí tengo una carrera que me avala”, contó sobre la polémica.

Provoca rumores

Asimismo, el también político señaló que Llanos fue la que provocó las especulaciones que lo involucraba sentimentalmente con una nueva integrante de Garibaldi a pesar de estar casado con Issabela Camil.

“La única que sí reconozco que sí le di las gracias fue a Katia, porque Katia me faltó al respeto, ella fue la que hizo creer el rumor de que una de las integrantes tenía que ver conmigo. Y eso fue faltarme al respeto, faltarle el respeto a mi mujer, a mi familia, ella fue la que hizo correr ese rumor a los medios de que por eso la había metido a Evelyn, y eso me pareció incorrecto, pero de ahí en fuera Luisa decidió no estar, Paty decidió no estar, yo a ninguna les dije que no”, declaró.

Finalmente, sobre lo dicho por Manterola con respecto a su salida de la agrupación pop, Sergio Mayer aseveró: “Las declaraciones de Paty con respecto a que ella no iba a estar en el reencuentro de Garibaldi hace un año, las hizo ella”.