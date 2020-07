Sergio Mayer reprueba actitud de Livia Brito tras golpear y robar a fotógrafo

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Mayer, quien ahora ocupa el puesto de diputado en México, reveló su postura al respecto de la polémica que envuelve a Livia Brito luego de ser señalada de golpear y robar las pertenencias del fotógrafo Ernesto Zepeda.

El actor y cantante externó su negativa a las agresiones y dejó en claro que bajo ninguna circunstancia estará a favor de la violencia y mucho menos de las agresiones físicas.

No estoy de acuerdo en ningún tipo de agresión, ningún tipo de agresión justifica a los artistas, cantantes, de repente se sienten agredidos por el hecho de que son invadidos en su privacidad y eso también, de alguna manera es una forma de agresión, pero no se valen las agresiones físicas”, declaró.

No obstante, Mayer apuntó que hasta este momento no tiene todo el conocimiento del caso, por lo que no puede tomar partido a favor de Brito o del fotógrafo.

“Yo no podría hablar de un tema en particular porque no conozco exactamente qué pasó, no justifico ningún tipo de agresión física eso es un hecho, pero habría que escuchar cada uno de los proyectos en particular”, agregó.

Finalmente, el esposo de Issabela Camil recapacitó sobre los momentos que actualmente viven los mexicanos tras la crisis sanitaria por el coronavirus y señaló:

“Ojalá entendamos que estamos viviendo una situación de crisis donde nos sentimos frustrados, el hecho de estar arraigados, nuestras emociones están a flor de piel, no estoy justificando ninguna acción, pero nos sentimos frustrados, estamos con miedo, hay incertidumbre, están pasando muchas emociones por nuestra mente y tenemos que aprender”.