Sergio Mayer reitera apoyo a hija de Ricardo Crespo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Crespo, ex integrante de Garibaldi, fue detenido en febrero por presunto abuso sexual en contra de su hija Valeria, de 14 años. A poco más de un mes, Sergio Mayer, quien ha apoyado a la menor de edad durante todo el proceso legal, dio nuevos detalles del caso; señaló que desde un principio se acercó a la joven para hacerle saber que "no estaba sola".

"Por la relación que teníamos con Vale y María (ex esposa de Crespo), me acerqué a ellas porque sabía que estaban un poco solas en el proceso y viendo todo lo que había pasado, revisando la carpeta y demás, por supuesto que les dije que lo importante era que ella (Vale Crespo) sanara, que se empoderara, que continuara con su denuncia a pesar de las críticas", comentó Sergio Mayer durante una entrevista para Venga la Alegría.

El actor habló de los señalamientos mediáticos que han surgido respecto al caso de Valeria Crespo, motivo por el que recomendó a la menor de edad y a su mamá mantenerse alejadas de las redes sociales y la prensa.

Mamá de Valentina Crespo defiende a su hija de las burlas y críticas en las redes sociales. https://t.co/bqHiAnO00z — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 22, 2021

" (Por) Toda esa crítica mediática que hay, le recomendé que no estén al pendiente de las redes ni de los programas porque son muy crueles. Tratamos de tener esa empatía y a partir de ese momento, me lo comentó María, que Vale se sintió segura con la plática que tuvimos porque le dije que no estaba sola e íbamos a trabajar de la mano", comentó.

Sergio Mayer comentó que el proceso contra el ex Garibaldi sigue su curso. "Cabe mencionar que una vez que se integra la carpeta si hay elementos se hace la detención, y a él le dieron prisión precautoria, evidentemente porque la autoridad así lo determinó, quiere decir que sí hubo elementos para que lo detuvieran", dijo.

El actor señaló que aún desconocen cuántos años podría pasar Ricardo Crespo en prisión, de ser declarado culpable, pues depende del caso y las conclusiones del juez.

"Lo más importante de esto es que María, Sebastián y Vale logren sanar. No es fácil (...) La sociedad tiene que ser co-participe de ayudar a las víctimas, no revictimizar", indicó.

Por su parte, María Angélica Rodríguez, ex esposa de Ricardo Crespo, recalcó que su hija reaccionó de manera valiente ante la situación, así lo mencionó durante una entrevista para el programa "Venga la Alegría".

"Es un tema difícil de afrontar y le agradecí la confianza que tuvo conmigo. Nunca dudé ni un segundo de lo que ella me estaba contando (...) No es fácil, ha sido de días buenos, de días malos, pero como dije en el comunicado algo que admiró de Valentina es la valentía y la fuerza que ha tenido", señaló.