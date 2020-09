Sergio Mayer piensa en homenaje a Xavier Ortiz

Sergio Mayer está de vuelta en la Ciudad de México, luego de que ayer viajó de emergencia a Guadalajara para apoyar con los servicios médicos forenses de su amigo Xavier Ortiz, quien falleció el pasado 7 de septiembre a los 48 años de edad.

El diputado declaró que debido a que la muerte del cantante fue a causa de un suicidio, el caso tendrá que ser investigado por las autoridades, por lo que la familia no ha pensado en trasladar los restos a la capital, pero sí se realizará una misa familiar en conmemoración.

Asimismo señaló hoy que no descartan la posibilidad de realizar un homenaje a su carrera artística. El propio Mayer está dispuesto a organizarse con sus excompañeros del grupo musical Garibaldi, al que Xavier perteneció de 1989 a 2001.

"Lo vamos a determinar junto al resto de los Garibaldi, por ahora no lo sabemos, pero lo vamos a platicar a ver si hacemos algo en su honor, como amigos, como hermanos, ya lo veremos en su momento", dijo Mayer a EL UNIVERSAL.

Fue el también actor quien dio la noticia de la lamentable pérdida el pasado lunes a través de sus redes sociales y es que se trata de quien fuera su amigo desde el año 1986, con quien además compartió experiencias no sólo en el grupo Garibaldi, sino también en el show "Sólo para mujeres" y otras producciones.

Incluso frente a la pandemia, ambos se apoyaban, pues ante la crisis económica que trajo la pandemia, Ortiz se estaba dedicando a la distribución de gel antibacterial y cubrebocas, que el diputado le ayudaba a colocar en distintas instancias de gobierno donde eran requeridos.

Ahora, ante tantas memorias, asegura que agradece en general el haber encontrado a un mejor amigo.

"El simple hecho de conocerlo es una anécdota que guardaré para toda la vida, no podría elegir un momento en específico porque nuestra amistad está llena de anécdotas, de hechos, de cosas bonitas y de recuerdos que llevaré por siempre conmigo".

Finalmente afirmó que sigue en contacto con la familia y por el momento no hay nuevas noticias en torno a la investigación que se lleva a cabo, pero invita a no hacer especulaciones sobre el fallecimiento para no dañar el desarrollo del hijo de Xavier, quien tiene apenas ocho años.