Sergio Mayer no le teme a demanda de Bárbara Mori por incluirla en su libro

Ciudad de México.- Sergio Mayer no tiene miedo de que su expareja tome represalias por incluirla en su libro autobiográfico en donde tendrá un capítulo titulado ‘’Bárbara Mori''.

Aunque en las últimas veces la actriz no ha dicho nada bueno del padre de su hijo, Sergio dijo en entrevista para Hoy que no tiene miedo de que su ex se moleste por lo que dirá de ella en su obra.

¿Por qué voy a temer demanda de Bárbara Mori?, no, no para nada, ¿por qué tendría yo ese problema?, pues ya la mencionaré y ya ella sabrá si es afectada o no y punto. Yo voy a platicar dentro del libro mi historia, mis pasajes, todo, entonces no tengo ningún problema. Y miedo a demandas y eso, no, no los tengo”

Expresó el exGaribaldi.

Mayer causó daños

Sobre lo que Mori ha contado con respecto a Mayer, destacando que no tenía un apego sano y tampoco fue una relación que la hiciera crecer y, por el contrario, solo le creo miedos e inseguridades, el expolítico replicó:

“Lo que ella haya vivido en su momento ella lo ha dicho, es lo que ella se sentía, ella dice ‘yo me sentía así’, cuando me quieren a mí achacar, ella no dice que yo la tenía así, o que yo la hacía sentir así, ella dice que estaba en un momento difícil. Yo viví otro proceso y punto”.

Cambiando de tema, Sergio Mayer reveló que su presencia en Televisa San Ángel tenía que ver con el nuevo proyecto que realizará junto a algunos de sus compañeros de “La casa de los famosos México”.

“Ya venimos ahorita a firmar, a ver de qué se trataba, cuándo es, cuándo grabamos, un programa muy divertido donde vamos a estar pues todos, se llama “La guarida del Team Infierno”, tiene varias secciones en donde vamos a sacar justamente quienes somos y cómo somos, lo que la gente vio dentro de la casa”, manifestó.