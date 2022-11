Sergio Mayer niega acuerdo con Bárbara Mori para apoyar a su hijo contra Natália Subtil

Ciudad de México.- Después de que Natália Subtil revelara a los medios que no ha tenido apoyo de parte de Bárbara Mori para la manutención de su nieta, y que denunciara a Sergio Mayer de apoyar a su hijo en no responsabilizarse de su hija, ahora es Sergio quien da la versión de los hechos.

En su reciente encuentro con la prensa, Mayer fue cuestionado por las declaraciones de la madre de su nieta, y la forma en que Mori se negó a ayudarla, por lo que ante la duda sobre si están de acuerdo en no respaldar a Natália, el actor respondió: "No, así como ponernos de acuerdo y cerrar el cerco y todo, no, eso lo tienen que arreglar ellos y ojalá lo arreglen lo más pronto posible".

En cuanto al comunicado que lanzó Sergio Mayer Mori donde expresó su molestia por la forma en que su ex pareja expuso el caso públicamente, el intérprete contó:

Lo único que mi hijo da a entender en ese comunicado, y hay que ser bien claros, la imagen de mi nieta se tiene que cuidar, preservar, y el que la estén utilizando para golpear a mi hijo, eso es un delito"

Romance de juventud

Por otra parte, al escuchar el nombre de Luis Miguel y si este le hace sombra por el romance de juventud que sostuvo con su esposa Issabela Camil, Sergio contestó: "Me encantan tus preguntas, directas y con saña y con... No, por supuesto que no, ¿qué me va a preocupar?, llevamos 18 años juntos, tenemos una familia hermosa, tenemos un hogar formado".

Al respecto de si Issabela formó con él, el hogar que deseaba con Luis Miguel, Mayer replicó: "Las mujeres son las que escogen, ella fue la que decidió y dijo 'es el que quiero que sea padre de mis hijas'".

Por último, ante el cuestionamiento sobre si tiene algo que envidiarle al “Sol de México", el cantante y actor manifestó: "Me preocupa cuando nos comparan nuestras voces, ahí sí, porque digo, yo tengo una preparación vocal, de mucho tiempo, entonces no hay comparación".