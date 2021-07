Sergio Mayer habla de AMLO durante entrevista con Escorpión Dorado

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor, ex cantante y ahora diputado de la Ciudad de México, Sergio Mayer, ha sido centro de diferentes polémicas que van desde su intromisión en temas de abuso sexual hasta las constantes críticas hacía subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, pero más allá de posicionarse en contra de la actual administración, contó al Escorpión Dorado cuál es su postura ante diversas reformas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El aún diputado de Morena contó al influencer Álex Montiel en un episodio de "Al Volante" que si bien no coincide con muchas iniciativas de AMLO, no tiene por qué desear que le vaya mal, ya que incluso militan para la misma organización política.

“Nadie puede estar en contra del Presidente porque todos queremos que le vaya bien al Presidente... si le va bien al Presidente, le va bien a México, le va bien a los mexicanos. Tendrías que ser muy güey para querer que le vaya mal al Presidente”, dijo para aclarar que no tiene ningún problema con AMLO, como se especuló durante las últimas semanas.

El ex Garibaldi reconoció que ha tomado un papel de oposición en muchas de las iniciativas y por este motivo reconoce que ha estado en desacuerdo en muchas cosas con el jefe del Ejecutivo Federal.

“El Presidente es humano y tiene derecho a equivocarse, no por eso tiene que estar correcto”, concluyó el tema.

Mayer aprovechó para defender su postura ante diversos acuerdos parlamentarios y sobre las polémicas que ha organizado en los últimos días.

“Si hay algo en lo que no estoy de acuerdo, levanto la mano y digo ‘no estoy de acuerdo’... yo tengo criterio, tengo mi propio punto de vista y tengo que ser congruente con lo que pienso y hago y por qué la gente me dio su voto y si eso causa polémica lo siento mucho”, expresó.

Sergio Mayer es el actual presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en el congreso, pero su gestión está a punto de concluir porque no alcanzó los votos necesarios para renovar su diputación ante Diana María Teresa Lara Carreón, de la coalición Acción Nacional, Revolución Institucional y Revolución Democrática (PAN-PRI-PRD).

Según el también actor, destacó que sí tuvo muchos votos, pero perdió porque no contó con una alianza que le diera más fuerza a su candidatura. “Me da mucho gusto decirlo... salió un ching* de gente, nunca en la historia había salido tanta gente a votar... y que bueno que la gente haya salido a votar y me tocó perder”, resaltó.

"En mi distrito no hubo alianza, yo iba solo... contra todos, no tuve alianza, no tuve alianza y no fue nada fácil, pero de eso se trata la democracia", explicó.