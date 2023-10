Sergio Mayer estalla y asegura que Anabel Hernández debe demostrar sus 'nexos con el narco'

Ciudad de México.- Sergio Mayer no pudo evitar su molestia ante los cuestionamientos de los reporteros sobre las polémicas que lo han perseguido recientemente, en especial el señalamiento de la periodista Anabel Hernández quien, en su libro ‘Las señoras del narco. Amar en el infierno’, afirma que el expolítico facilitaba encuentros entre famosas y un narcotraficante.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, el artista explicó que no tiene ninguna necesidad de comprobar que lo que dice Hernández es falso, ya que en todo caso es ella la que debe presentar pruebas para darle credibilidad a su obra.

El que demanda o el que acusa es el que tiene que demostrar, yo no tengo que demostrar nada, imagínate que yo tenga que demostrar cada que a ustedes se les ocurra una mamad*, yo no tengo que…”

Explicó Mayer.

Beneficio económico

Ante el cuestionamiento sobre si estaba molesto por esta situación, el actor replicó: “No terminan de entender… según tú yo tengo que demostrar que ella miente, yo no tengo que demostrar nada, es ella la que tiene que demostrar, ¿conoces un poquito de leyes?, para que hagas preguntas realmente bien formadas. Le invito a que me muestre lo que dice, imagínate yo, ahora tengo que demostrar que no me detuvieron, ¿cómo demuestro que no me detuvieron?”.

De la misma manera, el ex Garibaldi manifestó estar cansado de que la periodista use su nombre para obtener un beneficio económico.

“Si ella tiene elementos desde hace 18 años en mi contra de lavado de dinero, de mis nexos con el narco, de proxeneta, de todo eso, a ver, ¿dónde está la película?, ¿dónde están los actores?, ¿dónde está una mujer?, ¿dónde hay una foto donde yo esté rodeado de mujeres?, usen su sentido común, la señora vende libros, eso es lo que quiere, porque ella tiene más información que la propia fiscalía, ella dice que hay una investigación en mi contra. Yo no tengo que demostrar eso, lo tiene que demostrar ella, que diga ‘aquí está el papel donde la fiscalía lo está investigando’”, declaró.

Gustos sofisticados

Por otra parte, Sergio explicó la razón por la que no ha procedido legalmente contra Hernández. “El código penal, la difamación y la calumnia no entran dentro del código penal, esta mujer soy su crush, está enamorada de mí, pero de ninguna manera, Anabel Hernández, ni te lo imagines, mira (señalando a su esposa Issabela Camil), mis gustos son muy sofisticados, así que ni lo pienses”.

Y al hablar de Issabela, el artista aseveró que apoyará a la madre de sus hijas en la demanda que interpuso contra la bioserie de Luis Miguel por usar su nombre en la trama sin su consentimiento. “A mí mujer la apoyaría en todo lo que me pide, en todo lo que quiera, por supuesto que la apoyaría en todo lo que ella necesite y quiera, claro, sea mi mujer o no, yo creo que cualquier persona que su imagen y su nombre sean utilizados sin su autorización (…) no tienen por qué pasar sobre los derechos de nadie”.

Por último, Mayer manifestó su enojo al escuchar que José Joel sigue viendo la forma de proceder en su contra por el tema de las regalías que presuntamente Sergio intentó tener en YouTube con el nombre de José José. “¿Cuántos años llevan con esa mamad*, ¿ustedes siguen con ese tema?, ¿cuatro años y no tienen otro tema?, ¿neta?”, remató.