Sergio Mayer estalla contra José Joel y lo reta a presentar demanda.

Ciudad de México.- Tras ser señalado por José Joel de quedarse con las regalías de los videos musicales, Sergio Mayer considero tratarlo en juicio.

“La verdad no me interesa lo que diga o lo que opine, o sea, la relación que yo tenía con su padre creo que era mejor que la tenía él con él, y no me interesa lo que él opine, que se ponga a trabajar. Estoy cansado que cada que quieren salir a la luz me utilicen a mí”, expresó el político durante su más reciente encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

Sin temor a enfrentarse a un proceso legal contra José Joel, el exGaribaldi retó a su colega y le pidió acudir ante las autoridades para comprobar su versión.

Si tiene algo que lo demuestre, o sea, él es también “cantante”, entonces él debe de saber si hay regalías o no, ¿de qué está hablando?, que deje de hablar tonterías y se ponga a trabajar, de verdad ya me tienen… toda esta gente que vive de este tipo de cosas, ¿y por qué me meten a mí?, y si hay algo que tenga que reclamarme, que lo haga con documentos. Que se ponga a trabajar o que haga la denuncia, o que tenga que hacer lo que le corresponda”

manifestó.

Niega entablar conversación con Joel

Asimismo, Mayer negó haber charlado recientemente con el hijo de José José, tal como se informó recientemente. “Ya lo busqué dos o tres veces, lo quería invitar a tomar un café, y en mi libro estoy poniendo su incongruencia, y eso por supuesto que va a estar”.

Por último, Sergio Mayer se dijo harto de que utilicen su nombre para obtener publicidad.

“Me da huev*, o sea, si no es uno es otro, sino es esto, es otro, y nadie ha comprobado con elementos, le sacó jugo al evento o al acontecimiento, y qué bueno, agarró una oleada de lo que pasó con su papá y yo creo que ya va para abajo y ahora vuelve a retomarlo… ¡ya!”, declaró.